Загородные жители и дачники периодически сталкиваются с проблемой загрязнения дымоходов печей домов и бань. Их чистку можно проводить самостоятельно без специальных навыков. Выбор метода зависит от особенности строения дымоходов.

Причины загрязнения

Дымоходы могут засоряться в процессе эксплуатации мусором, сажей, смоляным и жировым налётом и конденсатом. Это приводит к сужению сечения дымоходного канала. Снижается печная тяга, нарушается полноценный вывод дыма из помещений.

Степень загрязнения зависит от различных факторов:

Вида дров. Больше всего сажи образуется при использовании для печного обогрева поленьев деревьев хвойных пород. При горении они выделяют большое количество смолистых веществ, которые являются лучшей основой для налипания сажи к стенкам дымоходов. Степени влажности дров. Сгорая, сырая древесина образует конденсат, который, как и смолистые вещества, способствует интенсивному прилипанию сажи к внутренним стенкам дымоходов. Низкой тяги. Недостаток кислорода приводит к неполному сгоранию топлива. Причиной низкой тяги могут быть: неправильная конструкция дымохода, его плохая теплоизоляция, засор мусором или птичьими гнёздами. Не рекомендуется сжигать в топках печей и каминов пищевые и полимерные отходы. При сгорании они выделяют жиры, эфиры, смолы и другие несгораемые частицы, налипающие на внутреннюю поверхность стен дымоходов.

Большое значение для загрязнения дымоходов играет их конструкция. Сильнее и чаще забиваются сажей горизонтальные участки конструкции. Способствует её прилипанию и шероховатая поверхность внутренних стенок.

Возможные последствия

Засор дымохода можно определить по слабой тяге и обратному движению дыма. Он не выходит наружу, а наполняет собой помещения. Это может вызвать отравление угарным газом.

Толстый слой сажи выполняет роль теплоизолятора каналов печи, не позволяющего ей прогреваться до нужной температуры. Для обогрева помещений требуется сжигать топлива больше обычной нормы.

Скопившаяся в дымоходе сажа может в любой момент воспламениться от искры, что приведёт к пожару или прогоранию стенок конструкции. Дым наружу из загрязнённых труб выходит в виде снопа искр и чёрного смрада. В ветреную погоду искры могут попасть на постройки и привести к их возгоранию.

Признаки засора

Печи с забитыми сажей дымоходами имеют плохую тягу. После растопки теплового агрегата пламя постепенно начинает затухать.

О сильном засоре говорит апельсиновый цвет огня в топке. Часть дымовых газов проникает в помещение.

Как часто нужно чистить дымоходы?

Не стоит оставлять сажу в дымоходах при прекращении эксплуатации отопительной системы.

Специалисты рекомендуют не доводить состояние дымоходов до полного засорения. Их осмотры и прочистку обязательно необходимо проводить после ремонта и по окончанию отопительного сезона.

Профилактическая очистка дымовых труб обязательна и перед началом отопительного сезона. В период простоя в них может накопиться падающая с деревьев листва. Иногда в дымоходах вьют свои гнёзда птицы.

Обязательно нужно чистить дымоходы:

газовых котлов – 2 раза в год; отопительно-варочных печей – 3 раза в год.

Кирпичные дымоходы рекомендуется прочищать от засоров не реже 1 раза в 3 месяца, а бетонные – 1 раз в год.

Методы чистки

Чаще всего на практике для устранения засоров в дымовых трубах применяют два способа: химический и механический. В качестве профилактики загрязнений можно использовать биологический способ прочистки дымовых труб. Выбор метода зависит от степени загрязнения и технических особенностей конструкции дымоходов.

Механический

Трубы очищают от наростов сажи с помощью специальных ершей. Их подвешивают на гибкие тросы и утяжеляют грузом, который отцентровывают. При погружении ерша в дымовую трубу нельзя допускать перекосов.

Лучшими считаются щётки с металлической или пластиковой щетиной. Первый вариант щёток нельзя использовать для прочистки сажи в металлических дымовых трубах.

Перед началом погружения ерша в трубу необходимо закрыть все отверстия, имеющиеся в печи. Через них сажная пыль может проникнуть в помещение.

Когда всё будет готово, ёрш начинают медленно погружать в дымоход, держа его строго по центру. Дымоходы, имеющие в своей конструкции несколько поворотов, прочищают не только сверху, но и снизу.

Мнение эксперта Торсунов Павел Максимович Для нижней прочистки щётки прикрепляют к гибким или сборным палкам. Вводят их в дымоход через специальные отдушины. При чистке дымохода приспособления должны поступательно двигаться вверх-вниз. Круговые движения приводят к разбалансировке и раскрутки чистящего инструмента. Работы проводят в сухую, безветренную погоду.

Химический

Суть метода заключается в сжигании химических средств в топках печей вместе с топливом. При горении они выделяют вещества, разрушающие структуру наростов грязи внутри дымоходов. Такой способ можно использовать для печных конструкций, выполненных из любых видов материалов. Для труб из нержавеющей стали и керамики этот способ рекомендован, как единственно приемлемый. Условно все химические средства подразделяются на бытовые и специальные.

К бытовым относят вещества, которые напрямую не предназначены для чистки дымоходов, но могут быть использованы для этих целей. У многих дачников они всегда есть в наличии. К таким средствам относят нафталин и смесь медного купороса, селитры и кокса средней фракции, которая готовится в соотношении 7:5:2. Эти вещества справляются с прочисткой дымоходов не хуже специальных средств.

У нафталина есть один существенный недостаток – резкий, раздражающий слизистую оболочку носа запах. После его сжигания в топке помещение приходится длительное время проветривать. Специалисты не рекомендуют использовать его в печах с открытыми топками и каминах.

Наиболее распространённые специальные химические средства:

Полено-трубочисты Выполненное в форме бруска средство выделяет в процессе горения вещества, разъедающие наросты сажи в дымоходе. Рекомендуется сжигать такое полено вместе с дровами 1 раз в 1-2 месяца. Коминичек Средство длительного действия. Для того, чтобы очистить дымоходы его необходимо сжигать во время отопительного сезона в течение 30-40 дней подряд.

«Ханса» Средство предназначено для разрушения креозотных наслоений. Вытягивая из смол влагу, «Ханса» приводит к их отслаиванию от стенок дымохода. Порошки ПХК Сжигают в топка вместе с топливом и упаковкой. Дозировка препаратов не должна превышать 200 гр на 1 тонну дров. «Дымовой» Серия предназначенных для прочистки дымоходов, средства выпускаются в форме коробок, поленьев и пеллет.

Химические средства можно использовать не только для прочистки дымовых труб, но и для профилактики их загрязнения.

Лайфхаки

При отсутствии специальных средств для очистки дымоходов можно воспользоваться народными методами:

Насыпать на горящие поленья слой каменной соли. При горении она будет выделять разрушающие вязкие отложения в дымоходе пары хлорида.

Сжечь в топке ведро сухих картофельных очисток. Выделяемый при сгорании ими крахмал размягчит прилипшую к стенкам труб сажу, и она отвалится от них.

Вместе с дровами или углём хорошо 1 раз на 10 топок сжигать алюминиевые банки из-под напитков. Оптимальным считается сгорание одной банки в топке за 5 минут. Таким образом достигается нужная для разрушения загрязнений концентрация алюминиевых паров.

Какой способ для чистки дымохода выбрали бы Вы? Механический Химический

Лучший вариант очистки дымоходов – довериться специалистам. При самостоятельном проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности.